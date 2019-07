Atac ''israelian'' asupra sudului Siriei (presa de stat)

20:40

Taylor Swift şi Ariana Grande sunt marile favorite ale galei MTV Video Music Awards ce va avea loc la Newark, New Jersey la 26 august, fiecare primind marţi câte 10 nominalizări la categoriile de premii, conform Reuters.Începând de anul acesta, gala MTV VMA va include şi două noi categorii, una dedicată K-Pop şi cealaltă denumită sugestiv "video for good" în care sunt incluse videoclipurile pieselor care, în opinia organizatorilor, militează pentru cauze nobile.Cantautorul Billie Eilish a obţinut nouă nominalizări, printre care şi la categoriile videoclipul anului, best pop, cel mai bun artist la debut şi artistul anului, categoria la care tânărul de doar 17 ani va intra în competiţie cu Ariana Grande, cu rapper-ul Cardi B, cu duo-ul Jonas Brothers precum şi cu Halsey şi Shawn Mendes. Ariana Grande, cu piesa sa despre despărţire "thank u, next" şi Taylor Swift cu piesa "You Need to Calm Down" în care îi atacă pe criticii mişcării LGBTQ vor fi în concurenţă directă la mai multe categorii, printre care cea mai bună piesă a anului, best pop şi cel mai bun videoclip al anului. La această categorie vedetă a galei au mai fost nominalizaţi Eilish cu 'Bad Guy', Jonas Brothers cu 'Sucker', Lil Nas X împreună cu cântăreţul country Billy Ray Cyrus cu piesa 'Old Town Road (Remix)' şi rapper-ul 21 Savage featuring J. Cole cu piesa 'a lot'.Taylor Swift, 29 de ani, a mai fost nominalizată pentru duetul "ME!" alături de Brendon Urie, solistul formaţiei Panic! at the Disco.Colaborarea 'Boy With Luv' dintre formaţia de băieţi BTS, o trupă de K-Pop care a popularizat acest gen muzical şi în afara Asiei, şi Halsey se numără printre nominalizările la noua categorie K-Pop. Această piesă a fost nominalizată şi la categoriile dedicate coregrafiei şi regiei artistice.Cealaltă categorie nouă inclusă în structura VMA, "video for good", cuprinde piese cu mesaj, menite să atragă atenţia asupra unor probleme sociale şi nu numai. La această categorie a fost nominalizată Taylor Swift cu piesa pro-LGBTQ 'You Need to Calm Down', Halsey cu piesa sa despre emanciparea femeilor 'Nightmare', Lil Dicky cu melodia sa pe teme de mediu 'Earth' şi John Legend cu 'Preach', o piesă despre nedreptăţi sociale.Printre favoriţii galei din acest an se numără şi Lil Nas X, cu 8 nominalizări, Halsey cu 6, Shawn Mendes cu 5 şi respectiv Camila Cabello, laureata de anul trecut a categoriilor cel mai bun videoclip şi artistul anului, care a primit anul acesta 4 nominalizări.