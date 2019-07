Adevărul despre peștii piranha găsiți în lacul Firiza din Maramureș. Cum au ajuns acolo

19:50

Polițiștii din Sibiu fac haz pe seama unui șofer băut, care a provocat, marți, o tamponare, iar când s-a dat jos din mașină „mergea pe mai multe cărări decât străzile din intersecție”. Oamenii legii se întreabă „de la ce valoare începe etilotestul să se enerveze”, șoferul având 2,23 pe aparat. „De la ce valoare începe […] The post Polițiștii din Sibiu, haz de un șofer băut: Mergea pe mai multe cărări decât străzile din intersecție appeared first on Cancan.ro.