Simona Halep și Toni Iuruc, vacanță sentimentală în Santorini

Mihaela Brooks, profilerul de origine româno-canadiană care a analizat profilul morții Mădălinei Manole, a realizat câteva observații pe marginea celui mai contraversat subiect al momentului. Profilerul este de părere că o parte din traumele pe care Sorina le-a trăit se datorează familiei de asistenți maternali. Specialistul spune că observațiile au fost realizate pe baza unor […]