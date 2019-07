FCSB, întârziere de 5 ore la zborul către Armenia

11:10

Alexandru Iordănescu (25 de ani), fiul lui Anghel Iordănescu (69 de ani), figurează pe statele de plată ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, deși nu are nicio pregătire în domeniu.Libertatea scrie astăzi că Alexandru, care are zero studii de specialitate, a ocupat timp de 10 luni un post de «consilier afaceri europene la Unitatea pentru pregătirea Consiliului Președinției UE». ...