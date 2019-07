MEN: Peste trei sferturi dintre manualele şcolare pentru clasele I-VII sunt asigurate

07:50

Jennifer Lopez s-a născut la 24 iulie 1969, în cartierul Bronx din New York, într-o familie portoricană, potrivit www.imdb.com.La vârsta de cinci ani, a început să ia lecţii de canto şi dans, participând, apoi, la mai multe concursuri şcolare. În ultimul an de liceu a participat la o selecţie, fiind astfel distribuită în primul său rol ''My Little Girl'' (1986).Reuşeşte să-i impresioneze pe cei de la Hollywood atunci când iese învingătoare la un concurs de dans, cu 2.000 de participante, organizat pentru alegerea dansatoarelor producţiei studiourilor Fox, ''In Living Colour'' (1990). Cu acest prilej, i se deschide calea spre serialele ''Second Chanses'' (1993-1994) şi ''Hotel Malibu'' (1994).În 1995, apare în filmul ''My Family'' în regia lui Gregory Nava, peliculă foarte bine primită de critici; este remarcată în următorul film, ''Money Train'' (1995, în care joacă alături de Woody Harrelson şi Wesley Snipes), dar pelicula care a propulsat-o a fost ''Selena'' (1997), film cu un deosebit impact asupra comunităţii hispanice din întreaga lume, dedicat cântăreţei mexicane Selena, împuşcată, în 1995, de o fană. În 1996 este nominalizată în cadrul Premiilor Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă.Din acest moment, Jennifer Lopez primeşte recunoaşterea, ca şi actriţă, la nivel internaţional, fiind distribuită în numeroase filme: ''Anaconda'' (1997), ''The Cell'' (2000), ''Angel Eyes'' (2001), ''The Wedding Planner'' (2001), ''Enough'' (2002), ''Maid in Manhattan'' (2002), ''Gigli'' (2003), ''Jersey Girl'' (2004), ''Shall We Dance'' (2004) şi ''Monster-in-Law'' (2005), ''El Cantante'' (2007), ''What to Expect When You're Expecting'' (2012), ''Parker'' (2013), "The Boy Next Door" (2015), "Home" (2015), "Lila & Eve" (2015), "Second Act" (2018) şi "Hustlers" (2019).Între ianuarie 2017 şi august 2018, Lopez a putut fi urmărită în cele trei sezoane ale serialului de televiziune "Shades of Blue", unde a interpretat rolul unui detectiv de elită din cadrul NYPD, pe nume Harlee Santos, conform nbc.com.În paralel cu actoria, Jennifer se implică şi în muzică. Albumul de debut ''On the 6'' (1999), ajunge în Top 10 în Billboard 200. Hitul "If You Had My Love" a poziţionat-o pe primul loc în top timp de 32 de săptămâni, lucru ce nu l-a putut realiza niciun alt artist până atunci. Urmează "Waiting for Tonight" care îi aduce cântăreţei premiul MTV pentru "Best Dance Video" şi o nominalizare la Grammy.Duetul cu Mark Anthony, "No Me Ames" îi aduce două nominalizări la premiile Latin Grammy.Către sfârşitul lui 2000, Jennifer lansează single-ul ''Love Don't Cost A Thing'', primul single care ajunge pe locul întâi în Marea Britanie, de pe următorul său album ''J.Lo'', care a fost lansat la începutul lui 2001. Albumul ocupă de la lansare prima poziţie în Billboard 200.Apariţia în acelaşi timp a filmului "The Wedding Planner" o face pe Jennifer Lopez, prima cântăreaţă-actriţă din lume care are un album şi un film pe locul întâi în aceeaşi săptămână.În 2002, lansează ''J To The L-O: The Remixes'', o versiune remixată a mai multor hituri mai vechi, precum: ''I'm Real'', ''I'm Gonna Be Alright'' şi ''Ain't It Funny''. Tot în 2002 îşi lansează albumul ''This Is Me... Then'', urmat în martie 2005, de ''Rebirth''.În mai 2006, Jennifer se ocupă de selectarea concurenţilor în cadrul emisiunii "Dance Life" difuzată de MTV. Primeşte rolul de mentor în emisiunea "American Idol" în aprilie 2007, iar în octombrie 2007 este producătorul executiv al miniseriei numite după albumul său, "Como Ama Una Mujer", lansat în 2007. Tot în 2007, cântăreaţa câştigă American Music Award pentru "Cel mai bun artist latin". În acelaşi an lansează şi albumul ''Brave'', apoi a urmat ''Love?'' în 2011 şi ''A.K.A'' în 2014.Din 2017, Jennifer este producător executiv şi jurat al competiţiei televizate "World of Dance", potrivit nbc.com.Jennifer Lopez este şi o întreprinzătoare femeie de afaceri. În octombrie 2003 lansează o linie de îmbrăcăminte pentru femei şi accesorii semnată ''J.Lo by Jennifer Lopez'', pe care o retrage în 2007, pentru a lansa "JustSweet", o linie creată special pentru copii. Jennifer intră şi în industria parfumurilor cu ''Glow by J.Lo'', urmat de ''Still'', ''Miami Glow by J.Lo'', ''Love at first Glow by J.Lo'' ş.a.Totodată deţine o companie de filme Nuyorican Productions, care a produs ''The Cell'', ''The Wedding Planner'' şi ''Maid in Manhattan''.A colaborat cu unii dintre cei cunoscuţi interpreţi americani de rap, precum Pitbull, Chris Brown, Cory Rooney, Ja Rule, Red One ş.a.A avut trei mariaje. Primul a fost cu Ojani Noa (22 februarie 1997 - 1 ianuarie 1998). Al doilea cu Cris Judd, un dansator din trupa sa (29 septembrie 2001 - 26 ianuarie 2003). Între cele două mariaje, J.Lo a avut o relaţie cu cântăreţul şi designerul Puff Daddy. A fost logodită cu actorul Ben Affleck, dar nunta planificată pentru 13 septembrie 2003 a fost anulată cu câteva zile înainte de eveniment. În ianuarie 2004, cuplul s-a despărţit.La 5 iunie 2004, Jennifer Lopez s-a căsătorit cu interpretul Marc Anthony, cu care are gemeni, un băiat - Maximilian David şi o fată - Emme Maribel, născuţi la 22 februarie 2008. În 2011, cei doi au anunţat divorţul, care s-a pronunţat în iunie 2014. În martie 2019, s-a logodit cu jucătorul de baseball Alex Rodriguez.În iunie 2014, în deschiderea Campionatului Mondial de Fotbal 2014 din Brazilia, pe stadionul din San Paulo, Jennifer Lopez şi Pitbull au cântat împreună cu Claudia Leitte imnul oficial al Cupei Mondiale, ''We Are One (Ola Ola)''.La 7 iunie 2019, Lopez a demarat cel de-al patrulea turneu din cariera sa de cântăreaţă, intitulat "It's My Party", care cuprinde 32 de concerte în SUA şi Canada.De-a lungul carierei sale, Jennifer Lopez a primit 455 de nominalizări la importante premii şi distincţii din SUA şi din lume. A triumfat de 315 ori, obţinând, printre altele, 3 premii American Music Awards, un BET Award şi şase Billboard Music Award. În 2010, i s-a acordat distincţia "Legendă" la ceremonia World Music Awards, la Monaco. În 2012, publicaţia "Forbes" a plasat-o pe locul 38 în topul Celor mai puternice femei din lume, potrivit www.forbes.com. În aprilie 2018, a fost considerată de publicaţia Time printre Cei mai influenţi o sută de oameni din lume, conform www.time.com.În cadrul evenimentului Billboard Music Awards din mai 2014, Jennifer Lopez a primit Icon Award, un premiu creat în 2011 pentru recunoaşterea meritelor şi contribuţiei aduse industriei muzicale în decursul anilor, fiind prima vedetă feminină căreia i-a fost decernat acest trofeu.Jennifer Lopez este cunoscută pentru implicarea în cauze umanitare, în acest scop înfiinţând, alături de sora sa, Lynda, Fundaţia Familiei Lopez, care asigură servicii medicale femeilor şi copiilor din medii sociale defavorizate. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Daniela Juncu)