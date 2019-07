Un tânăr român și-a înjunghiat angajatorul la un interviu. Care a fost motivul gestului extrem

23:00

“Ramona Olaru și Florin Ristei formează cel mai nou cuplu din lumea mondenă?!” – este întrebarea clară care a răsunat în această seară pe o rețea de socializare. Și… spre surprinderea multora, la scurt timp după ce a fost lansată, vedeta de la Antena 1 a făcut o mărturisire-bombă. Frumoasa blondă a spus răspicat ce […] The post Ramona Olaru și Florin Ristei formează cel mai nou cuplu din lumea mondenă?! Mărturisirea-bombă făcută de vedeta de la Antena 1 appeared first on Cancan.ro.