Ce s-a întâmplat înainte ca Mircea Radu să ajungă să prezinte emisiunea „Din Dragoste”. S-a petrecut în platoul show-ului moderat de Andreea Marin

13:10

Igiena personala, fie ca e vorba despre cea a corpului sau a mainilor, trebuie facuta intr-un mod cat mai riguros. In special cand vine vorba despre maini, trebuie sa ne spalam de fiecare data cand mergem la baie, inainte de masa, dupa ce venim din casa sau dupa ce am manipulat anumite obiecte, ori am […] Post-ul (Publicitate) Cat de importanta este igiena? apare prima dată în Libertatea.