Sunt peste 400 de locuri de muncă vacante pentru români în Europa, cele mai multe în Olanda

09:00

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf formează un cuplu care se află, mai tot timpul, sub lumina reflectoarelor. Sunt admirați și invidiați, deopotrivă, țin capul de afiș și oferă fanilor din showbizul autohton subiecte incitante. Dar viața lor a cunoscut și un moment teribil, atunci când Anamaria Prodan a pierdut o sarcină. Se întâmpla în anul […] The post Anamaria Prodan era gravidă cu Laurențiu Reghecampf, dar a pierdut sarcina. Când s-a întâmplat appeared first on Cancan.ro.