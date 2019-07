Fată de 14 ani, reținută la frontieră după ce a arătat buletinul altei persoane. Nu avea acordul părinților să iasă din țară

14:30

Temperaturile din vara aceasta ne-au dat putin de furca, astfel ca au fost zile in care nu prea stiam in ce anotimp ne aflam. Insa cum doar o luna ne mai desparte pana la toamna calendaristica, am decis sa facem o scurta trecere in revista a ceea ce vom incalta in sezonul care se apropie […] Post-ul (Publicitate) Cea mai cool incaltaminte pentru toamna care vine apare prima dată în Libertatea.