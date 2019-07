Fotbal: Atletico Madrid ia în calcul blocarea licenţei de joc pentru Griezmann

15:30

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a anunţat că până în prezent există cereri pentru înfiinţarea a 100 de secţii de votare în Germania şi 46 în Austria, dar a subliniat că pentru crearea acestora este foarte important ca românii din afara ţării să se preînregistreze pe platforma online a AEP.Precizările au fost făcute într-o conferinţă de presă privind modificările legislaţiei electorale pentru alegerile prezidenţiale din acest an, cu precădere cele referitoare la votul alegătorilor români din străinătate."Am primit deja şi primim în continuare - inclusiv azi am primit - solicitări de înfiinţare de secţii de votare în străinătate, la misiunile diplomatice, care deja au avut consultare publică cu cetăţenii din statele gazdă. (...) Baza trebuie să fie preînregistrarea, pentru a crea secţie de votare, pentru că la nivelul consultărilor se întâlnesc 100 - 200 de cetăţeni. Avem o misiune diplomatică care a cerut înfiinţarea a 100 de secţii de votare, respectiv în Germania, şi are o evidenţă, dar nu cu nume, prenume şi CNP. Îi rugăm pe cetăţeni, chiar dacă participă la aceste întâlniri, să se preînregistreze. O pot face exact aşa cum susţin o petiţie online. Intră pe platforma online a AEP, dau copia actului de identitate şi se preînregistrează pentru a înfiinţa secţie de votare. Potrivit legii, este nevoie în principal de preînregistare pentru a şti cu certitudine că cetăţenii îşi doresc", a afirmat el.Florin Mituleţu-Buică a menţionat că există state care nu agreează înfiinţarea secţiilor de votare, dar că se poartă discuţii pentru soluţionarea acestor aspecte."Sunt state care nu mai creează posibilitatea statului român de a înfiinţa secţii de votare şi se opun cu vehemenţă de a înfiinţa secţie de votare în afara misiunilor diplomatice. Avem state care spun că nici măcar în cadrul misiunilor diplomatice să nu mai fie înfiinţate. Se poartă discuţii, aşa cum avem informări de la misiunile diplomatice, pentru a facilita fie Ministerul de Externe al statului gazdă, fie Ministerul de Externe al României, pentru a putea deschide cât mai multe secţii de votare sau cel puţin a menţine secţiile de votare din misiunile diplomatice", a spus el.Preşedintele AEP a explicat cum se va desfăşura votul în cadrul secţiilor."Pentru străinătate, ca facilitate, este important de ştiut că listele electorale permanente din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. Alegătorul semnează pe un dispozitiv informatic. Deja am avut discuţii cu STS şi s-a găsit o formulă tehnică, iar în perioada următoare vom trece la procedura de achiziţionare a unui număr de 2.500 de tablete. (...) Cetăţeanul merge, se prezintă la operatorul de calculator, îi dă actul de identitate, se scanează informaţiile, se preia CNP, nume şi prenume. E verificat: dacă are drept de vot, dacă nu a mai votat. (Operatorul - n.r.) primeşte mesajul pe tabletă, semnează şi alegătorul poate deja să îşi exercite dreptul de vot. Primeşte ştampila, buletinul de vot", a explicat şeful AEP.În condiţiile în care data pentru primul tur al alegerilor este 10 noiembrie, românii din afara ţării îşi vor putea exprima opţiunea în secţiile de votare în perioada 8 - 10 noiembrie. În ce priveşte turul al doilea de scrutin, care ar urma să fie organizat pe 24 noiembrie în ţară, diaspora va putea vota în perioada 22 - 24 noiembrie. În străinătate, secţiile de votare vor fi deschise vineri în intervalul 12,00 - 21,00, iar sâmbătă şi duminică între 7,00 - 21,00, cu posibilitatea extinderii până la ora 23,59.În secţiile de votare din străinătate vor exista: un preşedinte, un locţiitor şi cel mult şapte membri ai partidelor politice. Aceştia din urmă vor putea avea şi calitatea de operator de calculator. Florin Mituleţu-Buică a precizat că, dacă la europarlamentare au existat două tablete la fiecare secţie de votare, la prezidenţiale vor putea exista chiar şapte dispozitive într-o secţie. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)