Făcut praf de Becali, un fost jucător dă din casă: „Când ajungea la palat, spunea altceva”

13:20

Ioan Andone (59 de ani), fost jucător și antrenor la Dinamo, a declarat marți seara că are informații conform cărora Ionuț Negoiță îi va ceda clubul afaceristului Claudiu Florică.„Aşa am auzit, că Florică ia Dinamo. Nu ştiu ce caută, pe cuvântul meu de onoare. Nu ştiu nici ce bani are, dar el e un băiat în regulă”, a declarat Andone, la TV Digi Sport. ...