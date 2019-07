Ce amendă a primit un tânăr din Arad pentru că a scuipat semințe pe jos

09:20

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu sunt un cuplu discret. Povestea lor de dragoste este ținută cât mai departe de ochii publicului, chiar dacă toți care urmăresc ceea ce se întâmplă în lumea showbizului ar dori să afle cât mai multe informații. Andreea Marin le-a făcut o surpriză fanilor și, invitată la Antena Stars, în emisiunea […] The post Andreea Marin, detalii despre relația cu Adrian Brâncoveanu: ”Eu sunt un om care vorbeşte despre orice, fără bariere” appeared first on Cancan.ro.