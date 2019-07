EXCLUSIV Cornel Dinu îl vrea pe Dănciulescu în locul lui Neagoe la Dinamo + Reacție ironică la adresa lui Ionuț Negoiță

16:10

Joi seară, trei echipe din Liga 1 joacă în deplasare în prima manșă a turului 2 preliminar din UEFA Europa League. Universitatea Craiova are cota 2.30 să o învingă pe Honved, în Ungaria, în vreme ce Viitorul are cota 4.85să se impună pe terenul lui Gent, în Belgia. FCSB are cea mai accesibilă misiune, fiind favorită în partida din Armenia, cu Alashkert, la o cotă de 1.55 oferită de Fortuna.Pe efortuna. ...