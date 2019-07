Newsweek: Șeful ASF, salariu de aproximativ 15.000 de euro/lună. În noiembrie, Leonardo Badea va pleca la BNR pe 13.000 de euro/lună

15:00

Ministrul Educației Ecaterina Andronescu a declarat astăzi, la Realitatea TV, că preotul Vasile Răduca, prodecan la Facultatea de Teologie, care a șocat cu declarațiile sale despre viol, nu are ce căuta la catedră. "Pe mine mă oripilează, mi se pare de neconceput. Dacă mă întrebați pe mine vă răspund direct: nu are ce căuta ca […]