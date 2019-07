Urmează și nunta? Prima declarație făcută de Alex Pițurcă după ce Cristina Ich a dezvăluit că este gravidă

11:30

Remus Truică se pregătește să devină tătic pentru a patra oară. Omul de afaceri și iubita lui, Diana Cîțu, așteaptă cel de-al doilea copil, omul de afaceri având încă două fetițe gemene din fosta căsnicie. Bruneta est gravidă în aproximativ opt luni, mai are foarte puțin și va aduce pe lume un bebeluș. Potrivit stirilekanald.ro, […]