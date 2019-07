S-a aflat! Din ce cauză a murit Ioan Csapai, presupusul pedofil “gazat” cu spray lacrimogen

14:00

Anchetă sensibilă, la Iași, unde reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor trebui să facă lumină într-un caz complicat. Fiica de 17 ani a unui medic din oraș, Liliana Vereș, a fugit de acasă, acum câteva săptămâni, mergând mai apoi la Protecția Copilului și anunțând că nu mai dorește să stea cu […] The post Anchetă sensibilă, la Iași: Fiica unui medic a fugit de acasă și s-a refugiat la nașul ei, șeful psihologilor din România appeared first on Cancan.ro.