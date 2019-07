Dificultăţile care îl aşteaptă pe Boris Johnson după desemnarea ca premier al Marii Britanii

21:30

Noul premier britanic Boris Johnson l-a îndepărtat pe Jeremy Hunt, rivalul său în cursa pentru şefia guvernului, din Ministerul de Externe, a anunţat actualul ministru de externe miercuri, relatează AFP."Aş fi fost onorat să-mi continui munca la Ministerului Afacerilor Externe dar înţeleg nevoia noului prim-ministru de a-şi alege echipa", a postat Hunt pe Twitter. 1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 24, 2019El a explicat că Boris Johnson i-a "oferit cu gentileţe un alt rol" dar el a refuzat.Boris Johnson este pe cale să-şi formeze noul guvern şi mulţi oameni grei din guvernul Theresei May au fost demişi sau au demisionat ei înşişi, notează AFP.Ministrul de finanţe Philip Hammond şi-a prezentat miercuri demisia, cu puţin timp înainte ca Boris Johnson, cunoscut pentru poziţia sa pro-Brexit, să devină prim-ministru.Lui Hammond i s-au alăturat miercuri secretarul de stat pentru justiţie David Gauke şi secretarul de stat pentru dezvoltare internaţională Rory Stewart, care au precizat şi ei că au demisionat în opoziţie faţă de planurile lui Johnson privind Brexitul.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Adrian Dădârlat)