Dăncilă, despre cursa pentru Preşedinţie României: Iohannis spunea pas cu pas, noi spunem tur cu tur

18:40

Mândrul tătic a povestit că i-a oferit fiicei lui de 9 ani, Kaleigh, un premiu de 10 dolari pentru că a contribuit „foarte mult” la curăţenia din casă. Dar la scurt timp după Rick a găsit banii în dormitor alături de un bilet în care micuţa îşi explicase gestul. „Făceam curăţenie în casă şi i-am dat fiicei mele de 9 ani un premiu de 10 dolari pentru că a controibuit foarte mult. Apoi am intrat în dormitor şi am găsit asta. Poţi să îţi iei banii înapoi pentru că premiul meu e să am o mămică feric...