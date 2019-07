Paul Siserman, cel mai tatuat concurent din istoria MasterChef, a dat lovitura în Italia! Câți bani a câștigat

16:40

Un autoturism a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat, în comuna Lădești din județul Vâlcea, după ce femeia care o conducea a adormit la volan. O mamă și fiica ei au fost rănite, fiind duse la spital. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vâlcea, accidentul s-a produs miercuri după-amiază, în comuna Lădești. […] The post Accident deosebit de grav în Vâlcea! Mamă și fiică, rănite, după ce femeia a adormit la volan appeared first on Cancan.ro.