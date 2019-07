Senzaționalul DD a apărut cu Bentley-ul la plajă!

18:00

Invitată la un post de televiziune, Carmen Șerban și-a amintit un episod care a marcat-o. Îndrăgita artistă a condus, timp de doi ani de zile, fără permis. A parcurs peste 300.000 de kilometri. La un moment dat, a fost oprită de un polițist, care i-a cerut persmisul. Omul legii a fost binevoitor și nu i-a […]