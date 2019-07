Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 25 iulie 2019. Taurii sunt temperați în acțiuni

18:10

Reprezentanţii Universităţii din Bucureşti anunţă că profesorul Vasile Răducă şi-a depus, miercuri după-amiază, demisia din funcţia de prodecan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Declaraţiile făcute de preotul Vasile Răducă la Radio Trinitas, pe tema victimelor violului, a relaţiilor interetnice şi a islamismului, au provocat indignare şi sancţionarea postului de radio de către CNA. “Universitatea din […] The post Preotul Vasile Răducă a demisionat din funcţia de prodecan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, după declarațiile pe care le-a făcut la Radio Trinitas appeared first on Cancan.ro.