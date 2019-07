E “bună” rău! Cum arată acum, la 21 de ani, micuța Ionela din telenovela Inimă de Țigan de la Pro TV

19:50

Ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a precizat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă organizată, că cele mai recente statistici indică o cifră de aproximativ 9.700.000 de români plecaţi în afara graniţelor. „În afara graniţelor avem un număr de aproximativ 9.700.000 de români. Din 9.700.000 cetăţeni aproximativ 5.600.000 se afla in Diaspora, diferenţa în […] The post Raport-șoc despre români! De ce au ajuns să plece din țară aproape 10 milioane de cetățeni appeared first on Cancan.ro.