Ce a pățit ieri o femeie din Bârlad, plecând cu trenul CFR Galați – Cluj: “Am ajuns doar până la Vaslui, aici s-a…”

Autorităţile din Argeş anunţă că trei noi focare de pestă porcină africană au fost confirmate în judeţ, unul pe un fond de vânătoare din zona comunei Vultureşti, iar alte două în gospodării din comuna Vlădeşti. Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Prefectura Argeş, analizele de laborator au confirmat prezenţa virusului pestei porcine africane