Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 25 iulie 2019. Categoria I, suplimentată

23:10

Mulți ar spune că o carieră militară nu are nimic de-a face cu romantismul și pasiunea pentru folk și poezie. Ei bine, mitul este dărâmat de un tânăr care a cucerit internetul cu vocea lui și care a devenit vedeta Colegiului Militar ”Dimitrie Cantemir” din Breaza. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă spune povestea […] The post ”Elevul-megastar” de la Liceul Militar appeared first on Cancan.ro.