Bianca Rus, în costum de baie după ce a slăbit 60 de kilograme. Nimeni nu se aștepta să arate așa

12:10

Florin Chilian este, se pare, ultimul boem din showbiz care stă în cort la malul mării. Ca-n tinerețe, când nu avea prea multe parale în buzunare, dar avea o chitară, iar cântecele “smulse” ei îi aduceau prieteni și-i făceau rost de țigări, solistul preferă și acum cazarea pe zero lei, în zone rupte sau aproape […] Post-ul Florin Chilian, ultimul boem de pe Litoral: caută plaje semisălbatice și stă la cort. „Acolo găsesc liniștea de care am nevoie” apare prima dată în Libertatea.