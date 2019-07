TOP 10: Cele mai mincinoase vedete din România. Cu ce ne-au păcălit Bianca Drăgușanu, Andreea Marin, Ștefan Bănică Jr, Antonia și Alex Velea

09:20

Au fost mărturii șocante ale unui pedofil, la emisiunea Acces Direct, prezentată de Cristina Cioran! Mărturii făcute la o oră accesibilă minorilor! Mai mult, în urma acestor declarații halucinante, pedofilul care a povestit ce le făcea copiilor a fost arestat după emisiune. Consiliul Național al Audiovizualului (CAN) nu a rămas indiferent, amendând Antena 1 cu […]