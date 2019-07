Faebook a șters peste 1.800 de conturi și pagini false din Rusia, Ucraina, Thailanda și Honduras

10:00

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valorile termice vor urca în unele zone – în ultimele zile din iulie şi primele din august – până la maxime de 34 de grade Celsius, iar ploile de scurtă durată vor fi prezente pe toată perioada de prognoză. Instabilitatea atmosferică rămâne accentuată la nivelul întregii țări și, chiar […] The post ANM, vești proaste. Ce se întâmplă cu vremea în România în intervalul 25 iulie – 4 august 2019 appeared first on Cancan.ro.