Cornel Feruţă a fost numit director interimar al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică

13:30

„Armata română are nevoie de elicoptere de atac. Există o discuţie destul de profundă în legătură cu elicopterele de atac cu Statele Unite ale Americii. Noi avem mentenanţa acum, nu numai pe ceea ce s-a produs, ci şi pe ceea ce are armata română în dotare. Avem discutii şi despre noul radar. E foarte posibil ca până la finalul anului să avem un acord de producţie pe 5 ani cu Statele Unite ale Americii", a declarat Niculae Bădălău în cadrul prezentării bilanţului Ministerului Economiei. În urmă c...