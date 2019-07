Caz cutremurător: Şi-a lăsat copil la uşa unor necunoscuţi alături de un mesaj îngrijorător: „Tatăl lui a încercat să ne omoare” - FOTO

15:50

Serviciul ucrainean de Securitate a informat printr-un comunicat că ambarcaţiunea, în prezent numită Nika Spirit, a fost identificată şi reţinută după ce a intrat în portul Ismail. Position of the Russian tanker Neyma: in the small inland port of Ismaïl on the border with Rumania. Data: MarineTraffic pic.twitter.com/HmtseR6yaf — Hans de Vreij (@hdevreij) July 25, 2019 Paza de Coastă din Rusia a sechestrat în noiembrie nave militare ucrainene, în Strâmtoarea Kerci, la intrarea în Marea Neagră. Do...