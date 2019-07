Argeș: Trei persoane prinse când vindeau sute de comprimate de ecstasy

11:10

Simona Halep se relaxează în Grecia, după câștigarea turneului de la Wimbledon. Sportiva nu este singură, ci alături de milionarul machedon Toni Iuruc, în vârstă de 40 de ani, iar cei doi par a fi din ce în ce mai apropiați. Spre surprinderea și bucuria tuturor fanilor săi, Simona Halep nu se gândește numai la […]