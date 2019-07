Anunț Oficial: Când se vor deschide loturile 3 și 4 ale autostrăzii Lugoj – Deva

12:40

Cu vara în suflet și cu multă energie, după succesul super emisiunii din fiecare duminică, de la ora 15.00, la TVR 2 – "DRAG DE ROMÂNIA MEA!", al cărui nou sezon va debuta pe 15 septembrie, Paul Surugiu-Fuego își face bagajele și pleacă tocmai la mare, pentru a ne spune „DRAG DE MAREA MEA!".(CITEȘTE ȘI: […]