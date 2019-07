Ministrul german al Apărării: Coaliţia împotriva Statului Islamic este încă "esenţială"

17:50

Preşedintele Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Petrişor Laurenţiu Ţucă, a declarat că la întâlnirea de la Guvern s-a stabilit ca sistemul de acordare a burselor să nu sufere modificări, iar marţi urmează să aibă loc o nouă întrevedere pentru a se discuta pe tema gratuităţilor pe calea ferată, dar şi despre semnarea unui protocol.Alături de premierul Viorica Dăncilă, la întâlnire au participat şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu."Deşi, iniţial am avut două puncte mari de discutat pe ordinea ce zi, s-a ajuns la o dezbatere mult mai amplă pe sfera educaţională. Am ajuns la o concluzie - şi anume faptul că situaţia burselor nu se va schimba şi va rămâne, în momentul de faţă, la fel cum este reglementată. Am semnalat faptul că sunt situaţii în care universităţile nu cumulează şi ne dorim să se reglementeze acest lucru cât mai repede la nivelul universităţilor ca să poată studenţii să cumuleze bursele sociale cu cele de performanţă academică fără impedimente. Deşi legislaţia spune că se pot cumula prin autonomia universitară, universităţile interpretează greşit şi nu fac acest lucru", a declarat Ţucă, după întrevederea de la Guvern.El a adăugat că pe subiectul privind călătoriile gratuite acordate studenţilor pe calea ferată nu s-a ajuns la o concluzie."Din păcate, pe partea de transport nu ne-a dat o concluzie exactă niciun reprezentant al Guvernului. Am fost rechemaţi marţi, la ora 14,00, pentru o întâlnire, pentru a concluziona pe zona de transport feroviar", a precizat reprezentantul studenţilor.Acesta a arătat că nu au acceptat variantele propuse de ministrul Finanţelor privind gratuitatea la transportul feroviar."A venit şi cu un număr de limitări de călătorii, nu le-am acceptat, a venit şi cu 12 (călătorii - n.r.) şi cu mai multe, nu a precizat exact care va fi. (...) Nu o să acceptăm o limitare de călătorii pe transportul feroviar, la fel nici vârsta nu ar trebui să fie un impediment pentru că sunt multe lucruri pe care ar trebui să le avem în vedere. Spre exemplu, România, în momentul de faţă, este ultima ţară din UE cu privire la integrarea adulţilor în sfera învăţământului superior, deci ar trebui să avem cât mai multe facilităţi pentru a face cât mai atractiv sistemul educaţional superior din România şi să putem să atragem cât mai mulţi studenţi şi ar trebui să îmbunătăţim mecanismele. Acesta este un aspect pe care l-am transmis reprezentanţilor Guvernului. Să nu uite că aceste mecanisme de îmbunătăţire a calităţii vieţii studenţilor le-au luat în această coaliţie de guvernare, nu cred că ar da dovadă de consecvenţă în acţiuni faptul că tot aceeaşi coaliţie de guvernare ar ajunge la a anula sau a modifica o serie de mecanisme care s-au dovedit bune pentru studenţi în momentul de faţă", a menţionat preşedintele ANOSR.Întrebat ce le-a transmis premierul Viorica Dăncilă, liderul ANOSR a precizat: "Dânsa a venit cu o propunere de a semna un protocol de colaborare între Guvernul României şi federaţiile studenţeşti. Probabil ăsta va fi principalul subiect pe care-l vom discuta marţi, dar vedem exact care vor fi propunerile"."Repet, pe burse lucrurile rămân aşa, pe călătoriile CFR încă nu au vrut să ne spună un răspuns concret, da sau nu. Nu am stabilit forma exactă a protocolului, dar am spus că ar fi o serie de lucruri de îmbunătăţit în sfera educaţională în momentul de faţă şi să vedem cum le putem ancora într-un astfel de protocol. Cum am spus la început, au fost mai multe discuţii, nu doar bursele şi transportul feroviar, au fost mai multe discuţii referitoare inclusiv (...) la condiţiile din cămine. Am ridicat problema, spre exemplu, că în momentul de faţă, deşi actuala coaliţie de guvernare şi-a asumat construcţia unui număr de 30 de cămine, până în momentul de faţă nu avem niciun cămin nou pentru studenţii din România, faptul că sunt din ce în ce mai puţine locuri pentru studenţii români, iar condiţiile pe care noi le avem sunt din ce în ce mai rele. (...) Susţinem în continuare sistemul de finanţare a educaţiei în momentul de faţă şi faptul că sunt locuri bugetate de la stat este un sistem bun, poate fi perfecţionat, dar, partea de credite, în momentul de faţă, nu ar avea un impact pozitiv asupra sferei educaţionale", a adăugat acesta.Întrebat ce le-a transmis ministrul Teodorovici despre o eventuală măsură privind condiţionarea studenţilor care învaţă pe locurile bugetate să rămână o perioadă în ţară, el a spus: "Domnul Teodorovici ne-a spus că a fost interpretată greşit. (...) Am aşteptat să vedem exact care este interpretarea dânsului, a spus că nu va exista o astfel de reglementare. (...) Aşteptăm să vedem cum vor evolua discuţiile de marţi, să vedem ce se va întâmpla".La rândul său, preşedintele Uniunii Studenţilor din România, George Uzun, a precizat, referitor la protocolul propus de premier, că urmează ca şi reprezentanţii studenţilor să vină cu propuneri."Din discuţiile de astăzi a rămas ca şi noi să venim cu anumite propuneri pe baza acelui protocol şi să stabilim 3-7 priorităţi pe care să ne axăm şi să ne luăm un angajament comun. Acum, depinde de dezvoltarea acestei idei. (...) Nu ne exprimăm o dorinţă politică în acest sens, ci pur şi simplu ne dorim să facem lucruri bune pentru studenţi", a spus el.Uzun a mai arătat că Viorica Dăncilă le-a propus şi desemnarea unui reprezentant care să ocupe funcţia de consilier al premierului, cu rolul de a păstra legătura cu organizaţiile studenţeşti. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Petrișor Laurențiu Țucă / Facebook