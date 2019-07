Doliu în lumea sportului. A murit la doar 23 de ani. Medicii au fost șocați de ceea ce au descoperit

14:00

Alexandra Măceşanu, o fată în vârstă de 15 ani, este dispărută de aproximativ 24 de ore, şi nimeni nu ştie unde se află. Eleva a fost văzută ultima dată, ieri dimineaţă, după ce s-a urcat într-o maşină la ocazie. Familia şi prietenii au căutat-o ore în şir, au reclamat dispariţia la Poliţie şi au cerut […]