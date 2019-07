Cinci persoane, între care patru copii, rănite într-un accident pe autostradă, în județul Sibiu

14:40

Numărul focarelor de pestă porcină a crescut de la 192 în urmă cu două săptămâni la 416, boala evoluând în prezent în 140 de localități din 20 de județe, în timp ce pe 10 iulie ANSVSA anunța pesta porcină în 77 de localități din 18 județe. În alte 4 județe există doar cazuri la mistreți.