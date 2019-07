Victor Slav, tras pe dreapta de un polițist după ce a încălcat legea. Prezentatorul de la Kanal D a mai rămas fără permis în trecut

16:30

Un avion militar al Patrouille de France a ieșit de pe pista aeroportului din Perpignian, oraș din sudul Franței și s-a oprit în apropierea unei şosele. Pilotul s-a ales cu răni uşoare, potrivit francebleu.fr. În aeronava care urma să ajungă la o expoziție aeriană din Saint-Cyprien, în sudul Franţei, era o echipă de acrobaţi ai