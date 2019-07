Horoscop 26 iulie 2019. Balanțele au tendința de a se suprasolicita

16:50

Samsung a a anunțat joi că va începe vânzarea telefoanelor pliabile Galaxy Fold în septembrie, după ce a amânat lansarea produsului din cauza unor probleme ale ecranului, informează Reuters. Compania precizează într-un comunicat că a îmbunătățit ecranul pliabil și că efectuează testele finale. Cel mai mare producător mondial de smartphone-uri a întârziat punerea în vânzare