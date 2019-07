Austria: Mandat de arestare pe numele unui spion rus

22:20

Celebrul cineast James Cameron, un pasionat de explorări marine, calcă pe urmele lăsate de un alt mare explorator al mărilor şi oceanelor, Jacques Cousteau, şi colaborează cu National Geographic pentru realizarea seriei de documentare "Mission OceanX", conform publicaţiei Variety. Cameron, regizorul unor pelicule precum "Titanic" sau "The Abyss", este un pasionat scufundător şi a coborât în Groapa Marianelor într-un batiscaf în 2012. Seria "Mission OceanX" va urmări călătoriile vasului de explorări oceanografice Alucia2, ce aparţine organizaţiei pentru explorări subacvatice OceanX.Pentru această serie, James Cameron doreşte să depăşească formatul obişnuit al documentarelor şi să întoarcă camerele de filmat spre membrii echipajului vasului Alucia2, astfel încât telespectatorii să-i poată cunoaşte mai bine pe exploratori, problemele cu care aceştia se confruntă dar şi momentele de bucurie pe care le trăiesc atunci când descoperă ceva nou."Unul dintre lucrurile pentru care am insistat, şi poate că i-am şi scos pe unii din zona lor de confort, a fost să facem din acest documentar un fel de reality TV, să facem în aşa fel încât audienţa să-şi dorească să-i urmărească pe aceşti oameni în aventurile lor marine. Vreau să ştim ce gândesc aceşti oameni. Vreau să le înţelegem pasiunea atât în calitate de exploratori cât şi de oameni de ştiinţă... curiozitatea arzătoare care îi împinge înainte", a susţinut celebrul regizor.Această nouă serie de documentare nu va avea un scenariu prestabilit. Filmările vor începe anul viitor, când vasul Aluria2 va naviga în Oceanul Indian, având la bord o echipă de biologi marini şi experţi. Orice descoperire va face echipajul, la fel ca şi orice dezamăgire cu care se va confrunta, vor fi prezentate în documentar pe măsură ce se vor produce."Acest lucru sporeşte emoţia - ajungi acolo şi nu şti ce se va întâmpla. Oceanul nu ţi-a citit scenariul şi nu există dubla-2. Filmările nu se vor face după un program perfect stabilit", a susţinut James Cameron.Emoţia descoperirilor constituie încă un motiv pentru care Cameron a dorit ca acest documentar să propună o abordare personală. "Vor exista certuri şi se va simţi o tensiune psihologică. Echipajul va fi dezamăgit, exploratorii vor fi dezamăgiţi. Însă toate problemele vor fi uitate în momentul în care se va realiza o descoperire. Este de dorit să purtăm audienţa în această călătorie cu suişuri şi coborâşuri, pentru că asta înseamnă activitatea de explorator", a adăugat el.De altfel, James Cameron a precizat că această abordare nu este una nouă ci s-a inspirat de la pionierul filmărilor subacvatice Jacques Cousteau."Cousteau a făcut primul acest lucru. Nu este vorba de un nou format. Este doar un format care a fost uitat, însă noi ştim oameni din echipajul lui şi am aflat ce-i mobiliza şi am fost la fel de interesaţi de poveştile personale ale acestor oameni la fel cum am fost de aventurile şi descoperirile lor", a explicat cineastul.Programul de filmare la continuarea superproducţiei "Avatar" nu-i va permite lui Cameron să se afle la bordul vasului Alucia2 pe toată durata expediţiilor, însă regizorul a precizat că va sosi la bordul unui elicopter ori de câte ori va putea şi va face şi scufundări.Pentru James Cameron miza acestui proiect realizat alături de National Geographic este de a inspira un nou val de exploratori marini. "Am devenit puţin cam mulţumiţi de noi în ultimul timp. Considerăm că am explorat totul şi că am înţeles totul. Unul dintre principalele obiective ale seriei este să-i inspire pe viitorii exploratori şi regizori şi oameni de ştiinţă în acelaşi mod în care şi eu m-am simţit inspirat de Jacques Cousteau. Vreau să transmit acest lucru mai departe", a mărturisit el.