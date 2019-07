FOTO Cea mai sexy baschetbalistă italiană: „Respiră pentru mine și voi respira pentru tine"

00:20

Viitorul a pierdut cu Gent, scor 3-6, în prima manșă a turului II preliminar din Europa League. Gică Hagi a fost calm în conferința de presă de la final și crede în continuare în calificare. Returul dintre Viitorul și Gent se joacă joi, de la 18:00, la Ovidiu.„O să încep cu lucrurile bune. Ofensiv, am jucat bine, am dat trei goluri. Sunt conștient însă că am făcut-o foarte slab în defensivă. ...