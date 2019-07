Tenis: Djokovic renunţă la turneul de la Montreal, Nadal devine principalul favorit

09:00

Actriţa Sandra Bullock s-a născut la 26 iulie 1964, în Arlington, Virginia. În peste trei decenii de activitate, ea a jucat 57 de roluri, conform imdb.com. Şi-a asumat atât rolul de actor, cât şi de creator sau producător al unora dintre cele mai memorabile filme ale acestei generaţii. De la thrillere precum "Speed" până la comedii romantice ca "The Proposal" sau drame precum "Gravity", Sandra Bullock a dovedit cât de versatilă poate fi în interpretare. Rolul care i-a adus primul şi singurul premiu al Academiei Americane de Film a fost cel din "The Blind Side" (2010).Şi-a petrecut o mare parte din copilărie în Germania şi vorbeşte fluent germana, ambii părinţi având descendenţi în această ţară, notează imdb.com.A studiat muzica şi dansul în timp ce a călătorit prin Europa. Prima sa apariţie pe scenă a fost într-un rol mic la o operă din Nuremberg, când avea cinci ani. Când avea 12 ani, familia s-a mutat înapoi în SUA, în zona Washington D.C., unde Sandra a urmat cursurile Liceului Washington-Lee. A urmat cursurile East Carolina University, din Greenville, Carolina de Nord, unde a studiat actoria. S-a mutat la New York, în 1986, şi s-a alăturat trupei de teatru Neighborhood Playhouse.A primit primul rol în producţia teatrală ''No Time Flat'', la vârsta de 21 de ani. A jucat rolul lui Tess McGill în serialul ''Working Girl'' (1990), produs de NBC, şi apoi a făcut parte din distribuţia comediei romantice ''Love Potion No. 9'' (1992). În 1993, a înlocuit-o pe Lori Petty în ''Demolition Man'', producţie catalogată de critici ca ''incoerentă'' şi ''unidimensională''.A devenit celebră odată cu rolul din ''Speed - Cursa infernală'' (1994), unde a jucat alături de Keanu Reeves. Interpretarea îndrăzneaţă a actriţei a reprezentat un factor important pentru succesul comercial al filmului de acţiune.La mijlocul anilor '90, a obţinut roluri într-o serie de producţii cu bugete considerabile. În timp ce ''While You Were Sleeping'' (În timp ce tu dormeai)(1995), ''The Net'' (1995) şi ''A Time to Kill'' (Vremea răzbunării) (1996) au avut încasări considerabile, alte producţii - precum ''Two If By Sea'' (1996) şi ''Speed 2: Cruise Control'' (1997) - au înregistrat eşecuri.După critici fără prea mult entuziasm pentru prestaţia de ziaristă alcoolică din ''28 Days'' (2000), comedia ''Miss Congeniality'', lansată în acelaşi an, a avut rezultate bune de box office.S-a reîntors pe mare ecran în 2002 în thrillerul ''Murder by Numbers'' şi apoi în adaptarea cinematografică a romanului de succes ''The Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood'' şi în comedia romantică ''Two Weeks' Notice'', unde l-a avut ca partener de platou pe Hugh Grant.Deşi la începutul carierei a lucrat în televiziune, apariţiile actriţei în seriale de televiziune s-au oprit în 2004. A interpretat un rol recurent în show-ul "George Lopez", producţie la care a participat şi ca producător executiv.Împărţindu-se între comedie şi dramă, au urmat ''Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous'' (2005) şi drama romantică ''The Lake House'', unde a jucat în tandem cu partenerul din ''Speed'', Keanu Reeves. Au urmat roluri sobre în ''Infamous'' (2006) şi ''Premonition'' (2007).În 2009, actriţa s-a întors la comedii romantice: ''The Proposal'', unde l-a avut ca partener pe Ryan Reynolds şi ''All About Steve'', cu Bradley Cooper. În acelaşi an, Sandra Bullock a atras atenţia criticilor cu interpretarea din ''The Blind Side'', pentru care a primit premiul Oscar în 2010. După acest succes, actriţa a ieşit din lumina reflectoarelor şi a avut o revenire spectaculoasă în 2013, cu producţia ''The Heat'', un succes de box office. Filmul a avut un debut impresionant, cu încasări de peste 40 de milioane de dolari în primul week-end, conform Biography.com. A urmat un alt succes, ''Gravity'', regizat de Alfonso Cuarón, în care Bullock joacă rolul principal, şi îl are ca partener, pentru scurt timp, pe George Clooney. Deşi producţia a costat peste 80 de milioane de dolari, încasările globale cu fost de peste 720 de milioane. La scurt timp de la premieră, au început previziunile privind posibile nominalizări la Oscar pentru Bullock, Clooney şi Cuarón. Listele de nominalizări la Premiile Oscar au inclus numele actriţei Sandra Bullock şi al regizorului Alfonso Cuarón, însă câştigător a fost doar Alfonso Cuarón, care a devenit primul regizor hispanic câştigător de Oscar.Rolul din ''Gravity'', dar şi cel din ''The Heat'' au ajutat la ''menţinerea carierei în stratosferă'', Sandra Bullock câştigând titlul de ''Entertainer of the Year'' (Artistul anului) în 2013, acordat de revista Entertainment Weekly. Nu era pentru prima dată când revista îi desemna acest titlu, ea primind această apreciere şi în 2009, în urma prestaţiilor din ''The Blind Side'' şi ''The Proposal''.În 2014, Sandra Bullock a fost desemnată de revista Forbes cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood. Ajunsese la încasări de 51 de milioane de dolari, surclasându-şi în acel an colegele de breaslă.În anul următor, a jucat în "Our Brand Is Crisis" (2015), producţie în care a fost implicată şi ca producător executiv.Cele mai recente apariţii au fost în rolurile Debbie Ocean în comedia "Ocean's Eight" (2018) şi Malorie în thrillerul difuzat de Netflix "Bird Box" (2018).Rolul din "Bird Box" a însemnat o mare provocare pentru Sandra Bullock. În primul rând, a vrut să răspundă cererii copiilor săi - mărturisea actriţa într-un interviu televizat în cadrul emisiunii ''Today'', difuzate de NBC. Totuşi, departe de o producţie animată, "Bird Box" este un film de groază, a cărui acţiune se petrece într-un timp postapocaliptic. "Nu-mi place să fiu speriată. Urăsc să-mi fie teamă", a declarat actriţa pentru revista People, astfel că rolul interpretat şi scenele de luptă i-au îngreunat misiunea, dar totodată au făcut ca scenele terifiante din film să fie mai credibile. Sandra Bullock a declarat că această teamă dominantă în film poate să fie privită ca o metaforă pentru rolul de mamă sau pentru rolul social în lume, adăugând că îi este permanent teamă pentru cei doi copii ai săi.