CNPP: Peste 4,66 milioane de pensionari ai sistemului de asigurări sociale de stat, la finele lunii iunie; pensia medie,1.188 de lei

09:30

La 4 ani de la ''The Hateful Eight'', Quentin Tarantino revine pe afişele cinematografelor din SUA şi Canada cu producţia ''Once Upon a Time ... in Hollywood'', film care va intra în luptă cu adaptarea live-action a desenului animat ''The Lion King'', instalată confortabil pe primul loc în clasamentul încasărilor de la sfârşitul săptămânii trecute. ''The Lion King'' s-a clasat pe primul loc în box-office-ul nord-american chiar din weekend-ul de lansare, cu încasări de 185 de milioane de dolari în cinematografele din America de Nord. Cu o distribuţie care nu dezamăgeşte, ca de obicei atunci când este vorba de un film de Tarantino, din care fac parte Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie şi Maya Hawke, filmul "Once Upon a Time ... in Hollywood" propune o întoarcere în timp până la sfârşitul aşa-numitei Perioade de Aur de la Hollywood, în Los Angeles-ul anului 1969, când un actor de mâna a doua, care a primit roluri în producţii de televiziune şi prietenul său, un cascador, încearcă încă să dea lovitura la Hollywood. O altă lansare este cea a documentarului "Mike Wallace Is Here", în regia lui Avi Belkin, care propune o perspectivă inedită asupra vieţii şi carierei prezentatorului de ştiri de televiziune Mike Wallace. Un alt documentar, "Honeyland", vorbeşte despre lupta unei femei pentru a salva albinele sălbatice, pe fundalul unui conflict între o perspectivă de viaţă alături de natură şi o perspectivă care duce la distrugerea naturii pentru profit. Acest film, multiplu premiat la Festivalul Sundance, este regizat de Tamara Kotevska şi Ljubomir Stefanov, iar rolul principal este deţinut de Hatidze Muratova. Comedia "Tel Aviv on Fire" spune povestea lui Salam, un tânăr palestinian care devine scenarist al unei populare telenovele după ce soarta îi scoate în cale un soldat israelian cu care se împrieteneşte. Noua sa carieră se află pe o traiectorie ascendentă până când între soldatul israelian şi producătorii telenovelei apar neînţelegeri cu privire la modul în care serialul ar trebui să se termine, iar Salam este prins la mijloc.Filmul, regizat de Sameh Zoabi, îi are în distribuţie, printre alţii, pe Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton şi Maisa Abd Elhadi. Drama "Skin" spune povestea unui tânăr neonazist, crescut de liderul unei grupări de extremă-dreapta, care încearcă să-şi întemeieze o familie şi să se rupă de trecut cu ajutorul unui activist de culoare şi a femeii pe care o iubeşte. Regia filmului este semnată de Guy Nattiv, iar rolurile principale sunt interpretate de Jamie Bell, Danielle Macdonald, Daniel Henshall şi Bill Camp. Încă o dramă, "The Ground Beneath My Feet", încheie lista premierilor de la sfârşitul acestei săptămâni. Regizorul Marie Kreutzer descrie viaţa Lolei, un eficient consultant de afaceri care îşi urmăreşte cu ambiţie cariera. Un eveniment tragic o obligă însă să-şi reevalueze viaţa şi o împinge spre nebunie. Regizoarea Marie Kreutzer i-a avut în distribuţie, printre alţii, pe Valerie Pachner, Pia Hierzegger, Mavie Hörbiger şi Michelle Barthel. AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea, editor online: Gabriela Badea)