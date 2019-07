Indicele ROBOR la trei luni a coborât vineri la 3,09% pe an

12:00

Antrenorul secund al echipei de fotbal Dinamo, Sebastian Moga, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că jocul formaţiei sale va fi unul îmbunătăţit în partida cu CFR Cluj, faţă de primele două etape de campionat, când a fost învinsă de Viitorul Constanţa şi Universitatea Craiova."Ne aşteaptă un joc dificil cu campioana ultimelor ediţii. Îmbucurător este că avem tot lotul valid, mai puţin Nistor, dar şi el a intrat în program de două zile. Sunt însă puţine şanse să contăm pe el. Noi suntem optimişti. Vrem să arătăm că nu asta e Dinamo, din primele două etape. O să vedeţi o altă Dinamo, am mare încredere în jucători în tot ceea ce va fi pe viitor, în sensul pozitiv", a declarat Moga.Tehnicianul nu consideră un avantaj faptul că întâlneşte campioana în perioada în care aceasta este angrenată în tururile preliminare ale Ligii Campionilor, întrucât CFR Cluj are destui jucători valoroşi şi îi poate rula."CFR are un lot valoros şi numeros şi poate face două echipe echilibrate valoric. Indiferent cu ce echipă joacă. Chiar dacă Dan Petrescu a spus că va menaja mulţi jucători, CFR rămâne o echipă valoroasă. Nu există echipa a doua. O să fie un meci dificil. Ce a fost greu a fost startul ăsta de campionat, cu primele cele mai bune trei echipe şi am avut ceva probleme. Dar o să avem o altă mentalitate, o altă atitudine. Asta înseamnă Dinamo, e un club cu tradiţie. Nu ar fi o minune să câştigăm. În fotbal se poate întâmpla orice. Ţinând cont că jucăm la echipa campioană acasă un egal ar fi satisfăcător, dar noi mergem să câştigăm. Am încredere pentru că au arătat altceva şi la antrenamente, au înţeles ce înseamnă Dinamo. Erau toţi concentraţi şi vor să arate că sunt jucători valoroşi, că ne putem baza pe ei", a mai spus antrenorul.Moga a pus rezultatele slabe din primele două etape şi pe seama faptului că jucătorii nou-veniţi nu au avut timp să se adapteze: "Eu cred că problemele care au fost în interior şi a mai contat faptul că nu am avut toţi jucătorii în pregătiri. Nu au avut timp să se integreze. Nu poţi în 3 săptămâni să aduni jucători şi să poţi să joci. Aveam nevoie de timp şi eu zic acum că am pus problemele la punct. Probabil că va mai dura ceva timp şi să arătăm altceva, pentru că nu a fost cum speram. Am venit cu încredere dar au fost mai mulţi factori care au contat în sens negativ".Antrenorul secund Sebastian Moga se ocupă de pregătirea echipei Dinamo, după ce antrenorul principal, Eugen Neagoe, a suferit un atac de cord în timpul partidei cu Universitatea Craiova, de duminică.Partida CFR Cluj - Dinamo, din cadrul etapei a 3-a a Ligii I la fotbal, se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00. AGERPRES (A/autor: Adrian Ţone, editor: Marius Ţone, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: FC DINAMO BUCURESTI/Facebook