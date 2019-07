Viorica Dăncilă: Eugen Teodorovici ar fi potrivit pentru funcţia de prim-ministru dacă PSD va câştiga alegerile

Prezentă la Vaslui, Viorica Dăncilă a fost întrebată cu ce persoană ar face cel mai bun tandem, în cazul în care ar ajunge preşedinte, iar ea a răspuns că are în vedere un nume, dar că trebuie să discute în Comitetul Executiv al partidului acest aspect. „Am în vedere mai multe persoane, Am în vedere o persoană care cred că s-ar descurca foarte bine şi ar fi un premier foarte bun, dar trebuie să discut în CEx. Cred cu tărie că trebuie să ieşim cu un tandem pentru că am văzut că există atâta dezin...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul