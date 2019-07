Prima măsură după crimele din Caracal! A fost dat afară

13:20

O candidată a Facultății de Medicină și Farmacie a Universității Oradea a fost eliminată, vineri, din examen, pentru că avea asupra ei un telefon mobil și a primit un mesaj RO ALERT. Președintele comisiei de examen de la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității Oradea, Florian Bodog, fost ministru al Sănătății, a declarat, vineri,pentru […]