Preşedintele Iohannis a promulgat legea care modifică OUG privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

18:10

Peliculele româneşti ''Heidi'', în regia lui Cătălin Mitulescu, şi ''MO'', de Radu Dragomir, au fost selectate în secţiunea competiţională de lungmetraj a Festivalului de film de la Sarajevo, ajuns la cea de-a 25-a ediţie şi desfăşurat în perioada 16-23 august, potrivit site-ului oficial al evenimentului.Un număr de 53 de filme au intrat în competiţia de anul acesta, grupate în patru secţiuni: lungmetraj, film documentar, scurtmetraj şi film studenţesc. Preşedintele juriului este regizorul şi scenaristul suedez Ruben Ostlund, al cărui film ''The Square'' a câştigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes în 2017, potrivit Reuters.În secţiune lungmetraj participă şi coproducţia cu participare românească ''The Son/ Sin'', în regia lui Ines Tanovic (Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, România, Slovenia, Muntenegru).Două coproducţii - ''Palace for the People/Dvorcite na naroda'', în regia lui Boris Missirkov şi Georgi Bogdanov (Bulgaria, România, Germania), şi ''The Soviet Garden/Grădina sovietică'', în regia lui Dragoş Turea (Moldova, România), participă în competiţia de film documentar, iar la secţiunea scurt metraj, a fost selectată pelicula ''The Last Trip to the Seaside''/''Ultimul drum spre mare'', în regia lui Adi Voicu.La secţiunea de film studenţesc, au fost selectate producţiile româneşti ''God the Mother''/''Dumnezeu Mama'', în regia lui Mihai Ghiţă, şi ''How to Fly a Kite?''/''Cum înalţi un zmeu?'', de Loránd Gábor.Festivalul de film de la Sarajevo a fost înfiinţat de un grup de entuziaşti din lumea filmului în 1995, în încercarea de a sfida asediul oraşului Sarajevo de către forţele bosniace timp de 43 de luni. Evenimentul este cea mai importantă competiţie cinematografică şi cel mai mare eveniment din industria de film într-un perimetru delimitat de Viena şi Istanbul, notează Reuters.Cea de-a 25-a aniversare va fi marcată de prezenţa unor reputaţi cineaşti, care vor împărtăşi din experienţa tinerilor din industrie, împlinind astfel misiunea festivalului de a conecta industria din regiunea cu cea din alte locuri ale lumii."De la lansarea festivalului, obiectivul nostru principal a fost să devenim o platformă puternică în cadrul căreia să descoperim, sprijinim şi promovăm talente din regiune, oferindu-le acces la cea mai bună reţea profesională", a spus Mirsad Purivatra, directorul festivalului, într-un interviu pentru Reuters.Cineastul israelian Nadav Lapid, regizorul peliculei ''Synonyms'' care a câştigat Ursul de Aur în cadrul ediţiei de anul acesta a Festivalului de film de la Berlin, va face parte din juriul competiţiei de filme studenţeşti şi va oferi, se asemenea, un master class tinerilor cineaşti."Suntem un festival mic cu un număr de invitaţi aleşi cu grijă", a spus Izeta Gradjevic, directorul artistic al festivalului. ''Vedetele sunt invitate să-şi împărtăşească poveştile cu tinerele talente, transformând festivalul într-un mare laborator''.Doi regizori reputaţi - mexicanul Alejandro Gonzalez Inarritu şi polonezul Pawel Pawlikowski - vor fi recompensaţi cu trofeul ''Inima Sarajevo'' pentru contribuţii deosebite aduse celei de-a şaptea arte.Inarritu a câştigat de două ori Oscarul pentru cel mai bun regizor în 2014 şi 2015, cu peliculele ''Birdman'', respectiv ''The Revenant'', iar în luna mai s-a aflat în fruntea juriului Festivalului de la Cannes, unde a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor în 2006, cu pelicula ''Babel''. Cineastul va ţine de asemenea un master class.Pawlikovski, al cărui film ''Ida'' a fost recompensat cu Oscar pentru cea mai bună peliculă străină în 2015 şi care a primit trofeul pentru cel mai bun regizor, cu pelicula ''Cold War'', la Festivalul de film de la Cannes în 2018, va fi prezent pentru a treia oară în cadrul festivalului."Întotdeauna ne-am dorit ca festivalul de film de la Sarajevo să fie un festival pentru oameni, un festival ospitalier unde nimeni nu este inaccesibil şi unde cineaşti faimoşi intră în dialog cu publicul", a spus Purivatra.Pe lista invitaţilor se mai află cineaşti premiaţi precum regizorul şi scenaristul român Cristi Puiu, regizorul ungar Bela Tarr şi regizorul palestinian Elia Suleiman.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu) Sursa foto: SARAJEVO FILM FESTIVAL / Facebook