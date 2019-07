PROTEST în fața Ministerului de Interne, după crimele din Caracal

Mai multe persoane intentioneaza sa mearga, vineri seara, in fata sediului MAI pentru a protesta in urma cazului din Caracal, unde in locuinta unui barbat au fost gasite ramasite umane, despre care se banuieste ca ar fi a doua fete disparute. Citește mai departe...

