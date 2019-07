Mihai Bendeac, reacție dură în cazul tragediei din Caracal: “Mi-e rușine și scârbă”

15:10

Judecătorii din Iași l-au arestat, vineri, pentru 30 de zile, pe Maricel Stan, patronul unei săli de jocuri de noroc din oraș, care a fost la un pas, zilele trecute, să provoace o tragedie. (DETALII AICI) Bărbatul de 55 de ani nu a vrut să-și justifice faptele în fața procurorilor, el folosindu-se de dreptul la […] The post VIDEO. A fost arestat afaceristul din Iași care era să strivească un copil cu bolidul, după ce a consumat alcool în combinație cu Xanax appeared first on Cancan.ro.