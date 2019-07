Gabriel Leş cere trecerea STS sub coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

18:00

Sâmbătă şi duminică, Marele Picnic Shortsup ajunge la cea de-a şasea ediţie. Fanii filmului de scurtmetraj sunt scoşi din oraş pe Domeniul Mogoşoaia, de la 18.00, la 1.00 noaptea, transportul fiind pus la dispoziţie gratuit de organizatori. Festivalul de artă şi cultură urbană #CreativeFest are loc la Romexpo până duminică. Intrarea este liberă pentru recitaluri susţinute de The Rasmus, Dubioza kolektiv, DAS EFX, Dope D.O.D. Pe scenă vor fi şi Subcarpaţi, Robin and the Backstabbers, Şuie Paparud...