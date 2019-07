POLI IAȘI - CLINCENI 2-0 // Cât durează o deplasare de Liga 1 în 2019? Ilie Poenaru a oferit un răspuns șocant

Academica Clinceni a pierdut în deplasarea de la Iași, scor 0-2, și rămâne fără punct în Liga 1. Antrenorul Ilie Poenaru a vorbit despre situația echipei și despre deplasarea de 11 ore pâna la Iași.„Din păcate nu am câștigat nici astăzi. Nu ne-am prezentat cum am dorit. Nu ne-a ieșit ce am pus la cale la antrenamente. Au fost și anumiți factori care ne-au influențat jocul. Am făcut 11 ore pe drum din cauza unor probleme la autocar. ...

