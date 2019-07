Cele mai sumbre temeri s-au adeverit! Anunţul legiştilor în cazul criminalului din Caracal. Ce spun despre rămăşiţele găsite în curtea casei sale

16:10

Luiza Melencu a transmis un mesaj plin de înțelepciune pe Facebook cu ceva timp înainte să dispară pentru totdeauna. Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dincă, suspectul principal în cazul șocant din Caracal, se află, la ora transmiterii știrii, la audieri și nu recunoaște nicio faptă. Bărbatul reţinut astăzie suspectat că a ucis patru persoane. Citește […] The post Sfâșietor! Ce a transmis Luiza Melencu pe Facebook cu ceva timp înainte să dispară pentru totdeauna și să fie măcelărită appeared first on Cancan.ro.