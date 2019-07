Am găsit-o pe fosta dansatoare de la ”Cronică” pe o plajă din Mamaia! Super-imagini cu ”Bebelușa XXX” în costum de baie

17:50

Informații cutremurătoare au apărut în cazul morții adolescentei de 15 ani, care a reușit să sune la 112 de trei ori și să anunțe că este ținută prizonieră. Anchetatorii au găsit dovezi că Alexandra Măceşanu a fost ucisă în casa suspectului din Caracal. De ore bune, criminaliștii și polițiștii au răscolit centimetru cu centrimetru proprietatea […] The post Anchetatorii au găsit dovezi că Alexandra Măceşanu a fost ucisă în casa suspectului din Caracal. Descoperiri halucinante în locuința criminalului appeared first on Cancan.ro.